Дрон снял на видео руины на месте музея Кобзона в Часовом Яре после бомбёжек ВСУ

В Часовом Яре в ДНР украинские боевики уничтожили дом культуры, в котором находился музей легендарного советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Разбивающие сердце кадры с дрона публикует телеканал «Звезда».

Виды полуразрушенного Часова Яра. Видео © Telegram / Zvezdanews

В двух минутах ходьбы от дома культуры в Часовом Яре стоит здание Городского совета, а вернее, то, что от него осталось. Именно там родился в 1937 году Иосиф Кобзон. В те времена на месте нынешнего горсовета располагался роддом.