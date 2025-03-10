Дрон снял на видео руины на месте музея Кобзона в Часовом Яре после бомбёжек ВСУ
ВСУ в Часовом Яре разбомбили дом культуры с музеем Иосифа Кобзона
Иосиф Кобзон. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
В Часовом Яре в ДНР украинские боевики уничтожили дом культуры, в котором находился музей легендарного советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Разбивающие сердце кадры с дрона публикует телеканал «Звезда».
Виды полуразрушенного Часова Яра. Видео © Telegram / Zvezdanews
В двух минутах ходьбы от дома культуры в Часовом Яре стоит здание Городского совета, а вернее, то, что от него осталось. Именно там родился в 1937 году Иосиф Кобзон. В те времена на месте нынешнего горсовета располагался роддом.
Кстати, Иосиф Кобзон имеет звание почётного гражданина Донецка, Славянска, Макеевки, Артёмовска, Горловки и других городов Донбасса. На Украине певца тоже любили и уважали, пока политики киевского режима не решили всё это запретить, как они предпочитают поступать со всеми русскоязычными деятелями культуры. Ранее в Черкасской области снесли памятник русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому.