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10 марта, 15:01

Дрон снял на видео руины на месте музея Кобзона в Часовом Яре после бомбёжек ВСУ

ВСУ в Часовом Яре разбомбили дом культуры с музеем Иосифа Кобзона

Иосиф Кобзон. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Иосиф Кобзон. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

В Часовом Яре в ДНР украинские боевики уничтожили дом культуры, в котором находился музей легендарного советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Разбивающие сердце кадры с дрона публикует телеканал «Звезда».

Виды полуразрушенного Часова Яра. Видео © Telegram / Zvezdanews

В двух минутах ходьбы от дома культуры в Часовом Яре стоит здание Городского совета, а вернее, то, что от него осталось. Именно там родился в 1937 году Иосиф Кобзон. В те времена на месте нынешнего горсовета располагался роддом.

Кстати, Иосиф Кобзон имеет звание почётного гражданина Донецка, Славянска, Макеевки, Артёмовска, Горловки и других городов Донбасса. На Украине певца тоже любили и уважали, пока политики киевского режима не решили всё это запретить, как они предпочитают поступать со всеми русскоязычными деятелями культуры. Ранее в Черкасской области снесли памятник русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому.

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Владимир Озеров
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