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10 марта, 15:07

«Почти у цели»: В США сделали кровожадное заявление о целях на Украине

Экс-советник Пентагона Фриман: США почти дошли до последнего украинца

Соединённые Штаты в своей политике сдерживания России почти завершили воевать «по последнего украинца». Об этом сообщил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью YouTube-каналу «Neutrality Studies».

По его словам, Вашингтон никогда не стремился к победе Украины. Изначальная цель заключалась конкретно в ослаблении России.

«Это был стратегический ход. И мы были готовы сражаться до последнего украинца, чтобы этого добиться. И теперь мы почти дошли до последнего украинца», — отметил он.

По словам Фримана, Украину не спасёт уже никакое «чудо-оружие» из секретных погребов Пентагона, поскольку страна обескровлена.

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В 2022 году тот же самый Чес Фриман заявил, что конфликт РФ и Украины — это золотая жила для США, поскольку это выгодно для американского ВПК и укрепляет НАТО. Тогда он сообщил, что Белый дом захочет не скорейшего установления мира, а войны «до последнего украинца». Видимо, 46-й президент Байден и его команда планомерно шли к своей цели, ведь в итоге это заставило Киев идти на крайние меры в вопросе мобилизации, ведь военная машина любит есть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ose HERNANDEZ Camera

Владимир Озеров
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