Соединённые Штаты в своей политике сдерживания России почти завершили воевать «по последнего украинца». Об этом сообщил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью YouTube-каналу «Neutrality Studies».

По его словам, Вашингтон никогда не стремился к победе Украины. Изначальная цель заключалась конкретно в ослаблении России.

«Это был стратегический ход. И мы были готовы сражаться до последнего украинца, чтобы этого добиться. И теперь мы почти дошли до последнего украинца», — отметил он.

По словам Фримана, Украину не спасёт уже никакое «чудо-оружие» из секретных погребов Пентагона, поскольку страна обескровлена.