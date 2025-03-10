«Почти у цели»: В США сделали кровожадное заявление о целях на Украине
Экс-советник Пентагона Фриман: США почти дошли до последнего украинца
Соединённые Штаты в своей политике сдерживания России почти завершили воевать «по последнего украинца». Об этом сообщил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью YouTube-каналу «Neutrality Studies».
По его словам, Вашингтон никогда не стремился к победе Украины. Изначальная цель заключалась конкретно в ослаблении России.
«Это был стратегический ход. И мы были готовы сражаться до последнего украинца, чтобы этого добиться. И теперь мы почти дошли до последнего украинца», — отметил он.
По словам Фримана, Украину не спасёт уже никакое «чудо-оружие» из секретных погребов Пентагона, поскольку страна обескровлена.
В 2022 году тот же самый Чес Фриман заявил, что конфликт РФ и Украины — это золотая жила для США, поскольку это выгодно для американского ВПК и укрепляет НАТО. Тогда он сообщил, что Белый дом захочет не скорейшего установления мира, а войны «до последнего украинца». Видимо, 46-й президент Байден и его команда планомерно шли к своей цели, ведь в итоге это заставило Киев идти на крайние меры в вопросе мобилизации, ведь военная машина любит есть.
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