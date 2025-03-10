В России появится «народный автомобиль»

Российский автодилер «Рольф» заявил о планах начать производство и выпуск своего бренда машин, который планируется назвать «народным автомобилем». Об этом сообщила генеральный директор дилерского холдинга Светлана Виноградова в интервью порталу Autonews.ru.

«Информация о собственном автомобиле не была газетной уткой. Работа над ним ведётся — создана рабочая группа, мы об этом думаем. Всё, что касается производства автомобиля, даже если речь идёт не о полном цикле, а о частичной локализации, занимает долгое время», — отметила она.

Автомобиль, выпущенный под собственным брендом «Рольф», не будет относиться к премиальному сегменту. Более подробные технические характеристики и сроки выпуска транспортного средства станут известны к концу года.