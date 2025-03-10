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10 марта, 15:49

В России появится «народный автомобиль»

Autonews.ru: Дилер «Рольф» запустит производство «народного автомобиля»

Российский автодилер «Рольф» заявил о планах начать производство и выпуск своего бренда машин, который планируется назвать «народным автомобилем». Об этом сообщила генеральный директор дилерского холдинга Светлана Виноградова в интервью порталу Autonews.ru.

«Информация о собственном автомобиле не была газетной уткой. Работа над ним ведётся — создана рабочая группа, мы об этом думаем. Всё, что касается производства автомобиля, даже если речь идёт не о полном цикле, а о частичной локализации, занимает долгое время», — отметила она.

Автомобиль, выпущенный под собственным брендом «Рольф», не будет относиться к премиальному сегменту. Более подробные технические характеристики и сроки выпуска транспортного средства станут известны к концу года.

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Ранее сообщалось, что на Кубе была запущена тестовая сборка машин российского концерна УАЗ. На заводе, расположенном в Гаване, уже собрали первую модель автомобиля «Патриот». Уже в ближайшее время будет запущен полноценный процесс по сборке УАЗ-иков.

Обложка ©

freepik / azerbaijan_stockers

Ольга Сливченко
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