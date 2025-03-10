Президент США Дональд Трамп совершает попытки остановить уничтожение украинской нации, требуя от киевских властей прекращения огня, тогда как Владимир Зеленский публично призывает к дальнейшей эскалации. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Вообще, конечно, ужас ситуации в том, что геноцид украинского народа пытается остановить Американец», — подчеркнул он, комментируя требование Трампа о том, чтобы Зеленский ушёл в отставку из-за несговорчивости в конфликте с Россией.