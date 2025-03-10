Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 16:34

В Раде удивились, что Трамп пытается остановить конфликт вместо Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Не Зеленский, а Трамп пытается остановить гибель украинцев

Президент США Дональд Трамп совершает попытки остановить уничтожение украинской нации, требуя от киевских властей прекращения огня, тогда как Владимир Зеленский публично призывает к дальнейшей эскалации. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Вообще, конечно, ужас ситуации в том, что геноцид украинского народа пытается остановить Американец», — подчеркнул он, комментируя требование Трампа о том, чтобы Зеленский ушёл в отставку из-за несговорчивости в конфликте с Россией.

«Спрятали деньги, достали дубинку»: Трамп начал поиск замены Зеленскому
«Спрятали деньги, достали дубинку»: Трамп начал поиск замены Зеленскому

Как писала газета Bild, Америка во главе с Дональдом Трампом не планирует возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время. США вернут льготы и поддержку Киеву только в том случае, если Владимир Зеленский покинет президентский пост.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar