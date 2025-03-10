В Раде удивились, что Трамп пытается остановить конфликт вместо Зеленского
Депутат Рады Дмитрук: Не Зеленский, а Трамп пытается остановить гибель украинцев
Президент США Дональд Трамп совершает попытки остановить уничтожение украинской нации, требуя от киевских властей прекращения огня, тогда как Владимир Зеленский публично призывает к дальнейшей эскалации. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«Вообще, конечно, ужас ситуации в том, что геноцид украинского народа пытается остановить Американец», — подчеркнул он, комментируя требование Трампа о том, чтобы Зеленский ушёл в отставку из-за несговорчивости в конфликте с Россией.
Как писала газета Bild, Америка во главе с Дональдом Трампом не планирует возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время. США вернут льготы и поддержку Киеву только в том случае, если Владимир Зеленский покинет президентский пост.
ТАСС / Zuma