Буря стихии и апокалипсис: Учёные предсказали США страшное будущее

Научные специалисты из Колумбийского университета предсказали, что США ждёт не самое радужное будущее, так как стране грозят жуткие стихийные бедствия и катаклизмы. По прогнозам учёных, Штаты накроют 30-метровые цунами и потрясёт волна сильных землетрясений. По данным статьи, опубликованной в научном журнале Earth-Science Reviews (ESR), подземные толчки будут распространяться от Каскадийского разлома на северо-западе Тихого океана.

Специалисты обнаружили связь между особой формой морского дна, которую они назвали «внешним клином», и силой цунами. Чтобы объяснить эту связь, они провели аналогию с книжной полкой: внешний клин похож на положение книги, если доставать её под углом 45 градусов. Образовавшийся скос и есть «внешний клин» – нечто подобное формируется и на дне океана, влияя на высоту волн цунами.

По словам экспертов, «внешний клин» характеризуется наличием многочисленных разломов и трещин между геологическими слоями, которые можно представить как «книги» в стопке. Эти трещины во «внешнем клине» могут служить путём для распространения разлома вверх, а не по горизонтали. На основе двухсотлетнего изучения сейсмических данных, исследователи сделали вывод о риске катаклизмов на территории США.