Каскадёр Иншаков оценил «трюк» сотрудника ТЦК, прокатившегося на капоте Tesla в Днепре

Парень с цепкой хваткой сцепился и едет, даже пытается разговаривать. На самом деле здесь ничего сложного нет. Едет по прямой улочке на небольшой скорости. В кино, конечно, страховка должна быть, выполнять трюк должен человек подготовленный, знающий и умеющий. А то, что я вижу сейчас здесь, в этом варианте, ничего особенного не представляет. Скорее всего, скорость не такая большая, поэтому он может себе даже сигарету позволить.