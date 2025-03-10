Каскадёр Иншаков оценил «трюк» сотрудника ТЦК, прокатившегося на капоте Tesla в Днепре
Иншаков не счёл сложным «трюк» сотрудника ТЦК, которого «прокатили» на капоте
Российский актёр и каскадёр Александр Иншаков не счёл сложным «трюк» сотрудника украинского военкомата, которого «прокатили» на капоте Tesla в Днепре.
Парень с цепкой хваткой сцепился и едет, даже пытается разговаривать. На самом деле здесь ничего сложного нет. Едет по прямой улочке на небольшой скорости. В кино, конечно, страховка должна быть, выполнять трюк должен человек подготовленный, знающий и умеющий. А то, что я вижу сейчас здесь, в этом варианте, ничего особенного не представляет. Скорее всего, скорость не такая большая, поэтому он может себе даже сигарету позволить.
А сбросить человека с капота в рамках такого каскадёрского трюка можно, сильно прибавив скорость, затем резко остановиться, ещё раз прибавить, резко развернуться на скорости.
Напомним, самый невозмутимый сотрудник украинского ТЦК (аналог военкомата) попал на видео в Днепре. Там один из потенциальных призывников «прокатил» его на капоте своей Tesla в Днепре. При этом военком не переставал курить всю дорогу.
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