В колпинских «Крестах» нашли мёртвым одного из заключённых

На территории нового следственного изолятора «Кресты» в Колпино нашли мёртвым одного из заключённых. Как пишет Mash на Мойке, 42-летний Сергей Ж. поступил в СИЗО уже с травмами: у него были гематомы и ушибленная рана затылочной области, на которую врачам пришлось накладывать швы.

По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. Заключенный страдал от алко- и наркозависимостей и был помещён в специальное психиатрическое отделение.