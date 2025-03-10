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10 марта, 16:13

В колпинских «Крестах» нашли мёртвым одного из заключённых

На территории нового следственного изолятора «Кресты» в Колпино нашли мёртвым одного из заключённых. Как пишет Mash на Мойке, 42-летний Сергей Ж. поступил в СИЗО уже с травмами: у него были гематомы и ушибленная рана затылочной области, на которую врачам пришлось накладывать швы.

По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. Заключенный страдал от алко- и наркозависимостей и был помещён в специальное психиатрическое отделение.

Скончавшийся в украинской тюрьме блогер написал жуткое письмо незадолго до смерти
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А ранее в Подмосковье умер освободившийся из тюрьмы русский «Стивен Хокинг». По словам родственников Алексея Куликова, время, которое он провёл за решёткой, негативно сказалось на его здоровье.

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Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Марина Фещенко
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