Центробанк установил курс доллара ниже 89 рублей и курс евро ниже 96 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара США на вторник, 11 марта, на уровне 88,38 рублей, евро — 95,44 рублей, а юаня — 12,07 рублей. Эта информация размещена на сайте регулятора. Доллар не падал ниже 89 рублей с 1 по 3 марта, а евро — с 6 марта.