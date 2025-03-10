Центробанк установил курс доллара ниже 89 рублей и курс евро ниже 96 рублей
Центробанк установил официальный курс доллара США на вторник, 11 марта, на уровне 88,38 рублей, евро — 95,44 рублей, а юаня — 12,07 рублей. Эта информация размещена на сайте регулятора. Доллар не падал ниже 89 рублей с 1 по 3 марта, а евро — с 6 марта.
В выходные и понедельник, 10 марта, Центробанк установил следующие курсы: доллар — 89,1362 рублей, евро — 96,8609 рублей, юань — 12,2387 рублей. Таким образом, доллар подешевел на 74,9 копейки, евро — на 1,4166 рубля, а курс юаня снизился на 15,89 копейки.
Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место в рейтинге доступности куриных яиц среди стран G20, средняя стоимость — 115 рублей за десяток.
Life.ru