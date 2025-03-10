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10 марта, 16:18

Центробанк установил курс доллара ниже 89 рублей и курс евро ниже 96 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара США на вторник, 11 марта, на уровне 88,38 рублей, евро — 95,44 рублей, а юаня — 12,07 рублей. Эта информация размещена на сайте регулятора. Доллар не падал ниже 89 рублей с 1 по 3 марта, а евро — с 6 марта.

В выходные и понедельник, 10 марта, Центробанк установил следующие курсы: доллар — 89,1362 рублей, евро — 96,8609 рублей, юань — 12,2387 рублей. Таким образом, доллар подешевел на 74,9 копейки, евро — на 1,4166 рубля, а курс юаня снизился на 15,89 копейки.

На следующей неделе курс доллара ждёт парадоксальная ситуация. Какой уровень обновит рубль
На следующей неделе курс доллара ждёт парадоксальная ситуация. Какой уровень обновит рубль

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место в рейтинге доступности куриных яиц среди стран G20, средняя стоимость — 115 рублей за десяток.

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Life.ru

Марина Фещенко
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