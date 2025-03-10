Россиянам объяснили рекордное подорожание огурцов и помидоров

В России наблюдается резкий рост цен на овощи, что связано с увеличением тарифов и санкциями, ограничивающими доступ к семенам. Об этом сообщил Игорь Мозговенко, директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей.

Эксперт отметил, что на стоимость огурцов и помидоров также влияют возросшие тарифы на газ и электроэнергию, необходимые для обогрева теплиц и дополнительного освещения растений. В регионах с коротким световым днём затраты на свет составляют почти половину общей себестоимости продукции.

«Из-за санкций в последние два года не хватает семян (99 процентов из них — импортные), удобрений и средств защиты растений. Как правило, всё это ранее закупалось за границей. Мы сильно зависим от логистики и мировых цен. Чтобы снизить зависимость, надо развивать отечественную селекцию, заниматься локализацией и создавать свои гибриды. <...> Правда, процесс небыстрый. Потребуется около пяти лет для селекции каждого гибрида», — подчеркнул Мозговенко в беседе с URA.ru.