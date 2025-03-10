FIE допустила россиян к участию в командных соревнованиях юниоров

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях для юниоров под нейтральным флагом. Об этом сообщила пресс-служба FIE.

Данное решение было принято исполнительным комитетом федерации. Первым турниром, в котором смогут выступить российские фехтовальщики, станет чемпионат мира среди юниоров. Он пройдёт с 7 по 15 апреля в китайском городе Уси.

Ранее кандидат в президенты Международного Олимпийского комитета (МОК) и глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что поддерживает возвращение российских спортсменов на крупнейшие мировые соревнования. Он отметил, что это возможно только при условии нейтрального статуса. По его словам, выступления под российским флагом не могут быть разрешены до окончания боевых действий.