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10 марта, 19:19
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Столкнувшийся с танкером у берегов Англии сухогруз перевозил цианид натрия

Сухогруз Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у берегов Англии, перевозил опасное вещество — цианистый натрий. Британский журнал Lloyd's List сообщил, что на борту Solong находятся 15 контейнеров с ядовитым веществом.

Цианид натрия активно используют в различных отраслях, включая извлечение золота и серебра из руды. Он также применим в других промышленных процессах. Это вещество, как и все цианиды, крайне опасно. Оно может проникать через кожу и наносить серьёзный вред. Механизм отравления схож с действием цианистого калия, и степень токсичности также высока. При попадании в организм цианид натрия блокирует ферменты, отвечающие за усвоение кислорода клетками.

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Напомним, авария произошла у берегов Восточного райдинга Йоркшира, где столкнулись нефтяной танкер из США и португальское грузовое судно. Они находились в 18,5 км от берега. После столкновения возник пожар. Экипажам обоих судов удалось эвакуироваться. Для устранения последствий пожара привлекли авиацию и специальные пожарные суда.

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Х / Hexdline

Лия Мурадьян
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