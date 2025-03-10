Столкнувшийся с танкером у берегов Англии сухогруз перевозил цианид натрия
Сухогруз Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у берегов Англии, перевозил опасное вещество — цианистый натрий. Британский журнал Lloyd's List сообщил, что на борту Solong находятся 15 контейнеров с ядовитым веществом.
Цианид натрия активно используют в различных отраслях, включая извлечение золота и серебра из руды. Он также применим в других промышленных процессах. Это вещество, как и все цианиды, крайне опасно. Оно может проникать через кожу и наносить серьёзный вред. Механизм отравления схож с действием цианистого калия, и степень токсичности также высока. При попадании в организм цианид натрия блокирует ферменты, отвечающие за усвоение кислорода клетками.
Напомним, авария произошла у берегов Восточного райдинга Йоркшира, где столкнулись нефтяной танкер из США и португальское грузовое судно. Они находились в 18,5 км от берега. После столкновения возник пожар. Экипажам обоих судов удалось эвакуироваться. Для устранения последствий пожара привлекли авиацию и специальные пожарные суда.
Х / Hexdline