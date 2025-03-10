Столкнувшийся с танкером у берегов Англии сухогруз перевозил цианид натрия

Цианид натрия активно используют в различных отраслях, включая извлечение золота и серебра из руды. Он также применим в других промышленных процессах. Это вещество, как и все цианиды, крайне опасно. Оно может проникать через кожу и наносить серьёзный вред. Механизм отравления схож с действием цианистого калия, и степень токсичности также высока. При попадании в организм цианид натрия блокирует ферменты, отвечающие за усвоение кислорода клетками.