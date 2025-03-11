Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предупредил, что если киевские власти не достигнут перемирия в ближайшее время, Украине придётся столкнуться с катастрофой и ужасом. Он отметил, что затягивание конфликта приведёт к потере ещё больших территорий в пользу России.

«Сейчас есть варианты: плохой и очень плохой. Через шесть месяцев будет — очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический», — спрогнозировал он в интервью YouTube-каналу «Иваницкий про главное».