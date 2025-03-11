Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 21:44

«Катастрофа или ужас»: В Киеве раскрыли последствия отказа Украины от перемирия

Стариков: После отказа от мира Киев будет выбирать между катастрофой и ужасом

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предупредил, что если киевские власти не достигнут перемирия в ближайшее время, Украине придётся столкнуться с катастрофой и ужасом. Он отметил, что затягивание конфликта приведёт к потере ещё больших территорий в пользу России.

«Сейчас есть варианты: плохой и очень плохой. Через шесть месяцев будет — очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический», — спрогнозировал он в интервью YouTube-каналу «Иваницкий про главное».

«Будет держаться за власть до упора»: В Раде предупредили о планах Зеленского сорвать мирные переговоры
«Будет держаться за власть до упора»: В Раде предупредили о планах Зеленского сорвать мирные переговоры

А ранее в киевской администрации заявили, что Незалежная не примет условия наземного перемирия. Советник президента Украины Сергей Лещенко отметил, что Киев предлагает остановить боевые действия на море и в воздухе, включая дроны, ракеты и баллистические системы. Он также добавил, что Украина не примет условия, которые, по его мнению, навязывает администрация США, поскольку американская военная поддержка «не играет решающей роли».

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar