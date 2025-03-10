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Регион
10 марта, 19:40

Discord начал сбоить по всему миру

Пользователи запрещённого в России мессенджера Discord столкнулись с проблемой в работе сервиса. Жалобы поступают со всего мира. Сообщения о сбоях начали поступать в 22:00 мск.

Больше всего жалоб (53%) пришлось на мобильное приложение сервиса, 21% пожаловались на работу сайта, ещё 24% сообщили об общем сбое. За час пришло более 250 жалоб.

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Важно отметить, что Discord в России официально заблокировали. Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру с 8 октября 2024 года. Причиной стал отказ удалять запрещённый контент. С тех пор ситуация не изменилась.

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Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Лия Мурадьян
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