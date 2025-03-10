Discord начал сбоить по всему миру

Пользователи запрещённого в России мессенджера Discord столкнулись с проблемой в работе сервиса. Жалобы поступают со всего мира. Сообщения о сбоях начали поступать в 22:00 мск.

Больше всего жалоб (53%) пришлось на мобильное приложение сервиса, 21% пожаловались на работу сайта, ещё 24% сообщили об общем сбое. За час пришло более 250 жалоб.