Началась эвакуация: В Гватемале проснулся вулкан, уже разрушивший деревню в 2018 году

Вулкан Фуэго в Гватемале снова проснулся. Власти уже эвакуировали около 1000 человек после извержения, выбросившего лаву, пепел и камни. Исполин, расположенный в 35 км от столицы, начал проявлять активность утром 9 марта, пишет газета The Guardian.

Извержение вулкана Фуэго. Видео © Х / ＧＲＡＹ ＴＡＣＴＩＣＳ

Из районов Эль-Порвенир и Лас-Лахитас вывезли 125 семей. Если активность вулкана продолжится, ещё 30 000 человек могут оказаться в зоне риска. Пепел уже распространился на 50 км к западу. Авиаперевозчиков предупредили о плохой видимости.

Напомним, что в 2018 году извержение Фуэго привело к гибели 215 человек и разрушению деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес.