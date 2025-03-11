Началась эвакуация: В Гватемале проснулся вулкан, уже разрушивший деревню в 2018 году
Из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале эвакуировали 1000 человек
Вулкан Фуэго в Гватемале снова проснулся. Власти уже эвакуировали около 1000 человек после извержения, выбросившего лаву, пепел и камни. Исполин, расположенный в 35 км от столицы, начал проявлять активность утром 9 марта, пишет газета The Guardian.
Извержение вулкана Фуэго. Видео © Х / ＧＲＡＹ ＴＡＣＴＩＣＳ
Из районов Эль-Порвенир и Лас-Лахитас вывезли 125 семей. Если активность вулкана продолжится, ещё 30 000 человек могут оказаться в зоне риска. Пепел уже распространился на 50 км к западу. Авиаперевозчиков предупредили о плохой видимости.
Напомним, что в 2018 году извержение Фуэго привело к гибели 215 человек и разрушению деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес.
Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок активного вулкана Этна. Он находится на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Катания и Мессина. В настоящее время Этна является самым высоким активным вулканом в Европе.
Х / ＧＲＡＹ ＴＡＣＴＩＣＳ