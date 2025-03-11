AP: На саммит по Украине в Париже приедут представители более 30 стран

На саммите по Украине, который состоится 11 марта в Париже, выступят военные представители более чем 30 стран. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на свои источники.

В переговорах примут участие представители всех стран НАТО, за исключением США, Хорватии и Черногории. А вот Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония подключатся ко встрече удалённо.

Собеседник AP отметил, что Вашингтон не был приглашён на саммит. Это решение Европа приняла, чтобы продемонстрировать готовность взять на себя ответственность за поддержку Киева. В первой части переговоров Франция и Великобритания представят план по Украине, указано в статье. После этого другим участникам предложат высказать свою точку зрения по инициативе.