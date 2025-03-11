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11 марта, 03:00

Мешает человеку быть свободным: В РПЦ рассказали, можно ли курить в Великий пост

Священник Береговой: В Великий пост нужно бороться с зависимостями

В Великий пост нужно бороться с зависимостями. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

В Великий пост нужно бороться с зависимостями. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

Великий пост — это не просто ограничение в еде, а время борьбы с зависимостями, которые мешают человеку быть свободным. Об этом в беседе с Life.ru заявил священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

По его словам, курение, хоть и не считается грехом в прямом смысле, но приносит вред здоровью человека и окружающих.

Поэтому для курящего человека Великий пост — это ещё один повод, чтобы наконец-то взять себя в руки и прекратить делать то, что тебя убивает. Грех — это вред. А курение — это тот грех, который приносит вред не только тебе, но и окружающим.

Владислав Береговой

Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Поэтому для курящего человека Великий пост — это ещё один повод, чтобы наконец-то взять себя в руки и прекратить делать то, что тебя убивает. Грех — это вред. А курение — это тот грех, который приносит вред не только тебе, но и окружающим.
Поэтому для курящего человека Великий пост — это ещё один повод, чтобы наконец-то взять себя в руки и прекратить делать то, что тебя убивает. Грех — это вред. А курение — это тот грех, который приносит вред не только тебе, но и окружающим.

Тем, кому трудно бросить курить, он советует обратиться за медицинской помощью, но главное — осознать, что человек не должен быть рабом своих зависимостей.

«Если опыт курения очень большой, то можно обратиться к наркологу. Конечно же, с Божьей помощью стать свободным человеком, а не рабом своих вредных привычек», — заключил священник.

Господь поможет: В РПЦ рассказали, что делать при искушении нарушить пост
Господь поможет: В РПЦ рассказали, что делать при искушении нарушить пост

Ранее Life.ru рассказывал, что ходить на шоппинг в Великий пост и заниматься транжирством денег не стоит. Современная жизнь ориентирована на товарообмен, где покупка и продажа вещей стали частью повседневности. Однако хождение по магазинам ради развлечения или ради покупки ненужных вещей — это уже излишек.

Ольга Годуненко
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