Мешает человеку быть свободным: В РПЦ рассказали, можно ли курить в Великий пост

Великий пост — это не просто ограничение в еде, а время борьбы с зависимостями, которые мешают человеку быть свободным. Об этом в беседе с Life.ru заявил священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

По его словам, курение, хоть и не считается грехом в прямом смысле, но приносит вред здоровью человека и окружающих.

Поэтому для курящего человека Великий пост — это ещё один повод, чтобы наконец-то взять себя в руки и прекратить делать то, что тебя убивает. Грех — это вред. А курение — это тот грех, который приносит вред не только тебе, но и окружающим. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Тем, кому трудно бросить курить, он советует обратиться за медицинской помощью, но главное — осознать, что человек не должен быть рабом своих зависимостей.

«Если опыт курения очень большой, то можно обратиться к наркологу. Конечно же, с Божьей помощью стать свободным человеком, а не рабом своих вредных привычек», — заключил священник.