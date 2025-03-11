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11 марта, 00:41

На финской АЭС «Олкилуото» произошла утечка радиоактивного теплоносителя

На финской атомной электростанции «Олкилуото» произошла утечка радиоактивного теплоносителя. Об инциденте сообщил оператор станции компания Teollisuuden Voima. Там заверили, что происшествие не угрожает ядерной безопасности.

«На АЭС Олкилуото 3 утекло около 100 кубометров охлаждающей жидкости реактора при заполнении бассейна. Жидкость попала в защищенные помещения и дренажную систему»,сообщил оператор.

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Этот инцидент произошёл ещё 7 марта. По данным компании, он не представлял угрозы для персонала, окружающей среды или ядерной безопасности.

АЭС «Олкилуото» расположена на побережье Ботнического залива в Западной Финляндии. Три её реактора обеспечивают около 30 процентов всей энергии, потребляемой в стране.

Напомним, в ноябре 2024 года в Финляндии на сутки приостановили работу третьего энергоблока атомной электростанции «Олкилуото». Причиной внештатной ситуации на финской АЭС стала неисправность турбины.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Лия Мурадьян
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