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11 марта, 03:48

Летевший из Стамбула в Москву самолёт экстренно приземлился в Вильнюсе

Самолёт, который выполнял рейс из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Вильнюсе. Судно авиакомпании Турции подало сигнал бедствия на границе Белоруссии и Литвы. Экстренные службы подтвердили, что борт совершил незапланированную посадку.

«Никто не пострадал»,цитирует сообщение экстренных служб «Интерфакс».

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Причины экстренной посадки и подробности сигнала бедствия пока не раскрыты.

Ранее пилоты авиалайнера «Азимут» стали свидетелями неопознанного летающего объекта (НЛО) при полёте из Пензы в Минеральные Воды. Это необычное происшествие случилось 7 марта с пассажирским самолётом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Лия Мурадьян
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