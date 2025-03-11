Летевший из Стамбула в Москву самолёт экстренно приземлился в Вильнюсе
Самолёт, который выполнял рейс из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Вильнюсе. Судно авиакомпании Турции подало сигнал бедствия на границе Белоруссии и Литвы. Экстренные службы подтвердили, что борт совершил незапланированную посадку.
«Никто не пострадал», — цитирует сообщение экстренных служб «Интерфакс».
Причины экстренной посадки и подробности сигнала бедствия пока не раскрыты.
Ранее пилоты авиалайнера «Азимут» стали свидетелями неопознанного летающего объекта (НЛО) при полёте из Пензы в Минеральные Воды. Это необычное происшествие случилось 7 марта с пассажирским самолётом.
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