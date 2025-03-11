Летевший из Стамбула в Москву самолёт экстренно приземлился в Вильнюсе

Самолёт, который выполнял рейс из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Вильнюсе. Судно авиакомпании Турции подало сигнал бедствия на границе Белоруссии и Литвы. Экстренные службы подтвердили, что борт совершил незапланированную посадку.

«Никто не пострадал», — цитирует сообщение экстренных служб «Интерфакс».

Причины экстренной посадки и подробности сигнала бедствия пока не раскрыты.