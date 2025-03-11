В Часовом Яре, находящемся под контролем ВСУ, заметили французских, грузинских и англоговорящих наёмников в украинской военной форме. Об этом сообщил очевидец в беседе с РИА «Новости».

«Они (наёмники. — прим. Life.ru) приезжают с ВСУ... говорят с ними не на украинском, не на русском. Стараются меньше с людьми общаться. Грузинский слышал, в магазине были, приезжали французы, были англичане, с английским языком были. <...> Раз восемь точно сталкивался, это уже в прямую с ними нос к носу», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что иностранные наёмники часто появляются, когда приезжают представители прессы. Они сопровождают корреспондентов и всюду ходят с ними.

По его словам, иностранные военнослужащие носят обычную форму ВСУ с шевронами как у всех украинских военных. Отличить от остальных их можно только по «нарядному» внешнему виду.

«Обычно форма ВСУ, но более нарядная. Когда они появлялись, появлялись и обычные ВСУ, наряженные как элитные», — добавил очевидец.

Министерство обороны РФ не раз заявляло об использовании Украиной иностранных наёмников. Российские военные продолжают уничтожение иностранцев, которые воюют на стороне ВСУ. В свою очередь, некоторые наёмники отмечают недостаточную координацию действий со стороны украинской армии и низкие шансы на выживание из-за высокой интенсивности боевых действий, отличающейся от их опыта в других регионах.