Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

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Регион
11 марта, 07:50

Песков: Против России ведётся квази- и прокси-война

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по его мнению, против Российской Федерации сегодня ведётся квази- и прокси-война. Свою точку зрения он озвучил на I Всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы».

«Война идёт. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идёт. Начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее, в нечто более судьбоносное для всего мира, но главное, для нас — для нашей страны», — заявил он.

Песков назвал Telegram главным источником информации в России
Песков назвал Telegram главным источником информации в России

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что сейчас Россия и США находятся на начальном этапе восстановления отношений. Этот процесс Песков назвал продолжительным и непростым, но обе страны работают в этом направлении.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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