Песков: Против России ведётся квази- и прокси-война

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по его мнению, против Российской Федерации сегодня ведётся квази- и прокси-война. Свою точку зрения он озвучил на I Всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы».

«Война идёт. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идёт. Начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее, в нечто более судьбоносное для всего мира, но главное, для нас — для нашей страны», — заявил он.