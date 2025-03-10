«Путь предстоит долгий»: В Кремле рассказали, когда ждать дружбы РФ с США

Россию и США ждёт долгий и сложный процесс, прежде чем страны смогут восстановить свои отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, продемонстрировали политическую готовность действовать в этом направлении. Он также добавил, что глава Белого дома проявляет конструктивный подход, что позволяет вести диалог и решать возникающие проблемы.