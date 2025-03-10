«Путь предстоит долгий»: В Кремле рассказали, когда ждать дружбы РФ с США
Песков: Восстановление отношений России и США находятся на начальном этапе
Россию и США ждёт долгий и сложный процесс, прежде чем страны смогут восстановить свои отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный», — заявил представитель Кремля.
Песков сообщил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, продемонстрировали политическую готовность действовать в этом направлении. Он также добавил, что глава Белого дома проявляет конструктивный подход, что позволяет вести диалог и решать возникающие проблемы.
Ранее появилась информация, что делегации России и Штатов опять встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе для обсуждения кризиса на Украине и ряда других вопросов. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию, отметив, что американская сторона не подавала соответствующих запросов.
Life.ru