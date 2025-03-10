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10 марта, 10:37

«Путь предстоит долгий»: В Кремле рассказали, когда ждать дружбы РФ с США

Песков: Восстановление отношений России и США находятся на начальном этапе

Россию и США ждёт долгий и сложный процесс, прежде чем страны смогут восстановить свои отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный», — заявил представитель Кремля.

Песков сообщил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, продемонстрировали политическую готовность действовать в этом направлении. Он также добавил, что глава Белого дома проявляет конструктивный подход, что позволяет вести диалог и решать возникающие проблемы.

Трамп оценил будущие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии
Трамп оценил будущие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Ранее появилась информация, что делегации России и Штатов опять встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе для обсуждения кризиса на Украине и ряда других вопросов. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию, отметив, что американская сторона не подавала соответствующих запросов.

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Александр Юнашев
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