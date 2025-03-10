В МИД РФ ответили на сообщения о втором раунде переговоров с США в Джидде
Захарова: Новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии не планируется
Очередной раунд переговоров между Россией и Штатами в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, американская сторона не подавала соответствующих сигналов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало», — подчеркнула она в комментарии ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что переговоры Вашингтона и Киева могут пройти в Джидде 12 марта. Предположительно, украинская сторона рассчитывает убедить американцев склонить РФ к частичному прекращению огня, в рамках которого российская армия взяла бы на себя обязательство не применять по территории Незалежной удары БПЛА и ракетами большой дальности в обмен на аналогичные гарантии Банковой. А сегодня утром телеканал CNN сообщил, что делегации России и Штатов тоже встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе для обсуждения кризиса на Украине и ряда других вопросов.
Telegram / Мария Захарова