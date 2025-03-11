Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

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Регион
11 марта, 08:29

В Кремле оценили последствия отключения Starlink у ВСУ

Песков: РФ выполнит цели СВО, независимо от решения Маска по Starlink на Украине

Российские войска планомерно идут к победе и цели спецоперации будут обязательно достигнуты, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, бессмысленно уповать на то, что американский бизнесмен, глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск отключит на Украине Starlink, так как тогда Киеву «включат что-то другое».

«У нас и без этого всё получается. Если Маск отключит своё [оборудование], то сразу включат что-то другое. В этом мире не бывает пустых ниш. Но у наших ребят получается и без всяких отключений, получается без всяких остановок. И они идут вперёд», — отметил представитель Кремля на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.

«Идёт большой торг». Что будет, когда Маск отключит Starlink над Украиной
«Идёт большой торг». Что будет, когда Маск отключит Starlink над Украиной

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт держится на системе Starlink и если её отключить, то он рухнет. По его словам, Владимир Зеленский отправляет солдат ВСУ на убой, не считается с потерями, и терпеть это уже невозможно.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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