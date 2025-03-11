В Кремле оценили последствия отключения Starlink у ВСУ
Песков: РФ выполнит цели СВО, независимо от решения Маска по Starlink на Украине
Российские войска планомерно идут к победе и цели спецоперации будут обязательно достигнуты, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, бессмысленно уповать на то, что американский бизнесмен, глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск отключит на Украине Starlink, так как тогда Киеву «включат что-то другое».
«У нас и без этого всё получается. Если Маск отключит своё [оборудование], то сразу включат что-то другое. В этом мире не бывает пустых ниш. Но у наших ребят получается и без всяких отключений, получается без всяких остановок. И они идут вперёд», — отметил представитель Кремля на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт держится на системе Starlink и если её отключить, то он рухнет. По его словам, Владимир Зеленский отправляет солдат ВСУ на убой, не считается с потерями, и терпеть это уже невозможно.
Life.ru