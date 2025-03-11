В Кремле оценили последствия отключения Starlink у ВСУ

Российские войска планомерно идут к победе и цели спецоперации будут обязательно достигнуты, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, бессмысленно уповать на то, что американский бизнесмен, глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск отключит на Украине Starlink, так как тогда Киеву «включат что-то другое».

«У нас и без этого всё получается. Если Маск отключит своё [оборудование], то сразу включат что-то другое. В этом мире не бывает пустых ниш. Но у наших ребят получается и без всяких отключений, получается без всяких остановок. И они идут вперёд», — отметил представитель Кремля на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.