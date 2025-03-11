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11 марта, 10:20

В Екатеринбурге толпа иностранцев снесла с петель дверь в миграционный центр

В Екатеринбурге толпа иностранцев устроила давку на улице у миграционного центра и снесла дверь учреждения с петель. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Безумный Екб».

Толпа иностранцев снесла дверь в миграционном центре Екатеринбурга. Видео © Telegram / БЕЗУМНЫЙ ЕКБ

На кадрах с места событий видно, как десятки людей стремятся войти в здание. Причины образования такой длинной очереди не уточняются. Глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что после инцидента в миграционный центр был направлен наряд полиции. Он также отметил, что в мае-июне этого года планируется перенести центр на улицу Кислородную, что должно улучшить качество обслуживания.

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Ранее в России предложили передавать в МВД сведения о съёмщиках жилья. В Госдуме уточнили, что речь идёт о борьбе с нелегальной миграцией, повышении антитеррористической защищенности граждан и сохранении общего имущества в случае аварийных ситуаций. Если этот механизм будет внедрён, жители многоквартирных домов смогут чувствовать себя более защищёнными.

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Telegram / БЕЗУМНЫЙ ЕКБ

Александра Мышляева
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