В Екатеринбурге толпа иностранцев снесла с петель дверь в миграционный центр

В Екатеринбурге толпа иностранцев устроила давку на улице у миграционного центра и снесла дверь учреждения с петель. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Безумный Екб».

Толпа иностранцев снесла дверь в миграционном центре Екатеринбурга. Видео © Telegram / БЕЗУМНЫЙ ЕКБ

На кадрах с места событий видно, как десятки людей стремятся войти в здание. Причины образования такой длинной очереди не уточняются. Глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что после инцидента в миграционный центр был направлен наряд полиции. Он также отметил, что в мае-июне этого года планируется перенести центр на улицу Кислородную, что должно улучшить качество обслуживания.