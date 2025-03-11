Дату окончания Ленинградской битвы могут объявить Днём воинской славы России

В России дату окончания Ленинградской битвы, 9 августа, могут сделать Днём воинской славы, который планируют отмечать 9 августа каждого года. Соответствующий законопроект направлен в профильный Комитет Госдумы по обороне, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Установление дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы – это дань уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины и всего мира от фашизма. Сохранить память о них – наш долг», – говорится в сообщении.

В Госдуме уверены, что люди, которые искажают историю ради своих политических интересов и забывают, какой ценой была достигнута победа и мирная жизнь для их детей, не имеют будущего. Там напомнили, что итогом Ленинградской битвы произошло не только устранение угрозы для Ленинграда, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также уничтожение «финского блокадного звена».