В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Дагестане возле села Цуриб зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2, его эпицентр находился на глубине в 10 километров. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра (EMSC). О пострадавших и разрушениях информации нет.

«Магнитуда: 4,2. Регион: Кавказский регион, России. Отдалённость: 119 километров к северо-западу от Махачкалы, Россия; 20 километров к юго-западу от Цуриба, Россия», — говорится в тексте.