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Регион
11 марта, 11:06

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Дагестане возле села Цуриб зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2, его эпицентр находился на глубине в 10 километров. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра (EMSC). О пострадавших и разрушениях информации нет.

«Магнитуда: 4,2. Регион: Кавказский регион, России. Отдалённость: 119 километров к северо-западу от Махачкалы, Россия; 20 километров к юго-западу от Цуриба, Россия», — говорится в тексте.

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Ранее в пресс-службе Бюро исследований землетрясений сообщили, что на юге Азербайджана произошли два землетрясения в разных районах, одно достигло магнитуды 4, второе — 3,9. Очаг подземных толчков находился на глубине 15 километров.

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freepik

Татьяна Миссуми
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