Жителя Крыма отправили в тюрьму на четверть века за слежку за экс-депутатом Рады Царёвым
Крымчанина, следившего за Олегом Царёвым, осудили на 24 года за госизмену
Южный окружной военный суд вынес 24-летний срок заключения жителю Крыма Петру Жицкому, который организовал слежку за бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Царёвым по указанию украинских спецслужб.
Суд предъявил Жицкому обвинения в государственной измене, подготовке к террористической деятельности, покушении на жизнь общественного деятеля, а также в хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств и незаконной перевозке оружия и боеприпасов. Во время прений прокурор запросил для Жицкого наказание в виде 24 лет лишения свободы.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей», — сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Воронеже сотрудники ФСБ задержали 33-летнего гражданина РФ по подозрению в госизмене. Он передавал СБУ информацию о функционировании секретного военного объекта. Подозреваемый сам инициировал контакт с украинскими спецслужбами в 2024 году и за денежное вознаграждение через мессенджер отправлял противнику важные данные. В настоящее время он уже арестован по делу о государственной измене. Наиболее строгое наказание по этой статье может составлять до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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