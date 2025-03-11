Жителя Крыма отправили в тюрьму на четверть века за слежку за экс-депутатом Рады Царёвым

Южный окружной военный суд вынес 24-летний срок заключения жителю Крыма Петру Жицкому, который организовал слежку за бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Царёвым по указанию украинских спецслужб.

Суд предъявил Жицкому обвинения в государственной измене, подготовке к террористической деятельности, покушении на жизнь общественного деятеля, а также в хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств и незаконной перевозке оружия и боеприпасов. Во время прений прокурор запросил для Жицкого наказание в виде 24 лет лишения свободы.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей», — сказал собеседник РИА «Новости».