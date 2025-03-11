Не верят ни в кого, кроме сатаны: Лавров обвинил Запад в стремлении разрушить ОБСЕ

Коллективный Запад делает всё, чтобы разрушить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и, видимо, «не верит ни в кого, кроме сатаны». Такое заявление по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, оценивая ситуацию с бюджетом организации.

Министр пояснил, что Россия достаточно давно согласилась с указанными в соответствующем документе цифрами. При этом Москва выступает против того, чтобы в бюджетном и носящем исключительно технический характер документе появлялись политические оценки, сделанные представителями западных стран, которые впоследствии используются для обвинений в адрес РФ.

«Наше согласие на цифры было дано исходя из желания достичь консенсуса. Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад — не знаю во что он верит, наверное уже ни в кого, кроме сатаны — делает всё, чтобы консенсус разрушался, и чтобы ОБСЕ прекратила своё существование. Иначе это трудно понять», — заявил глава российской дипломатии.