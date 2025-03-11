Кладбище ВСУ: Провальная попытка отбить Торецк у ВС РФ стоила украинским войскам больших потерь

ВС РФ разгромили подразделения ВСУ, которые предприняли попытку атаковать Дзержинск (Торецк) с трёх направлений, они хотели выбить наших военнослужащих с оборонительных позиций и взять город под свой контроль. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

«Военнослужащие подразделений 150 мотострелковой дивизии 8 гвардейской армии ВС РФ в районе Дзержинска успешно сорвали контратаку ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и до 7 единиц бронетехники противника. Противник предпринял атаку с трёх направлений, пытаясь захватить город, но благодаря умелым и координированным действиям российских войск, все попытки были пресечены», — сказано в публикации.

В пресс-службе уточнили, что в ходе отражения наступления противника удалось вовремя обнаружить и уничтожить группы пехоты ВСУ на западной бронетехнике, в частности ББМ «Max-pro», M-113 и «Козак». Сокрушительное огневое поражение противнику на окраинах города наносили операторы FPV-дронов, БЛА «Ланцет», а также 381-й артиллерийский полк, артиллеристы 102-го и 103-го мотострелковых полков, 163-й танковый полк и отдельный разведбатальон 150-й гвардейской мотострелковой дивизии. В Народной милиции ДНР отметили, что этот участок фронта уже стал кладбищем для украинских войск и вместе с этим символом эффективности и решимости ВС РФ.