Исследователи оценили, сколько зарабатывает средний класс в России

Российские исследователи подсчитали, сколько в месяц зарабатывает типичный представитель среднего класса. По данным исследования Центра анализа доходов НИУ ВШЭ, опубликованного на РБК, доход такого человека составляет 75 тысяч рублей в месяц. При этом ежемесячные расходы их семей достигают 83 тысяч рублей в месяц.

Типичный представитель среднего класса в российских городах — это чаще всего мужчина или женщина в возрасте от 25 до 55 лет. Большинство из них (почти три четверти) состоят в браке, и около половины воспитывают несовершеннолетних детей.

Почти половина (45%) работают в коммерческих компаниях, пятая часть (21%) — в бюджетных организациях, таких как школы, больницы или госучреждения. Около 15% ведут собственный бизнес, 12% являются безработными, а 7% имеют другие виды занятости. Основным источником дохода для 8 из 10 представителей среднего класса является зарплата. При этом, треть имеют доходы от инвестиций, а каждый четвёртый получает пенсию.

Опрос показал, что большинство представителей среднего класса (около 75%) могут позволить себе товары длительного пользования, при этом покупка автомобиля для них затруднительна. Лишь 19% могут приобрести новую машину, но будут испытывать при этом определённые финансовые трудности, и только 6% заявили о полной финансовой свободе.

Помимо базовых трат на еду, коммунальные услуги и одежду, средний класс чаще всего тратит деньги на: мобильную связь и интернет (84% опрошенных), транспорт и топливо (74%), лекарства (72%), уход за собой (65%), питание вне дома (64%), товары для животных (52%) и алкоголь (50%).