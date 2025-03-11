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Регион
11 марта, 13:20

Торговка органами с Украины «добыла» и продала 56 человеческих почек по всему миру

TVP: Задержанная в Польше украинка продала 56 человеческих почек на чёрном рынке

В Польше полиция задержала 35-летнюю украинку, которая подозревается в торговле человеческими органами и находится в базе розыска Интерпола. Как выяснилось, она успела перепродать на чёрном рынке 56 почек. Об этом рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская, её цитирует телеканал TVP Info.

«Задержанная была осуждена судом в Казахстане за участие в международной организованной преступной группе, занимавшейся в период с 2017 по 2019 годы незаконным извлечением человеческих тканей и органов для продажи на чёрном рынке», — говорится в тексте.

По данным следствия, украинка незаконно «получила» 56 почек у граждан из Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда. На органы она искала заказчиков на мировом рынке. Сейчас женщину отправили под стражу, её ждёт экстрадиция в Казахстан, где её могут осудить на 12 лет тюрьмы.

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Напомним, о задержании украинки стало известно ещё 7 марта. Полиция Польши поймала женщину, когда та направлялась на территорию Незалежной через пограничный переход в Перемышле. Злоумышленницу искал Интерпол, она получила «красное уведомление».

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Татьяна Миссуми
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