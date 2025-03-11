Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 13:03

Путин назвал способ сдержать отток населения с древних земель русского Севера

Путин призвал Цыбульского поднимать уровень доходов в Архангельской области

Отток населения из Архангельской области продолжает оставаться актуальной проблемой, и для улучшения условий жизни в регионе необходимо повышать доходы его жителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Александром Цыбульским.

«Отток населения продолжается, к сожалению. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северная область, это древние русские земли, нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил, что уровень занятости в регионе удвоился, что является положительным знаком и создает основу для постепенного увеличения доходов.

«Да ладно! Больше!»: Путина удивила средняя зарплата в Москве
«Да ладно! Больше!»: Путина удивила средняя зарплата в Москве

Ранее в Правительстве сообщили, что реальные доходы россиян за год выросли на 8,4%, а реальная заработная плата — на 8,7%. Инфляция не смогла уменьшить доходы населения.

Обложка ©

Пресс-служба Кремля

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Региональные власти
  • Политика
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar