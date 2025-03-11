Путин назвал способ сдержать отток населения с древних земель русского Севера

Отток населения из Архангельской области продолжает оставаться актуальной проблемой, и для улучшения условий жизни в регионе необходимо повышать доходы его жителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Александром Цыбульским.

«Отток населения продолжается, к сожалению. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северная область, это древние русские земли, нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил, что уровень занятости в регионе удвоился, что является положительным знаком и создает основу для постепенного увеличения доходов.