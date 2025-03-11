Путин назвал способ сдержать отток населения с древних земель русского Севера
Путин призвал Цыбульского поднимать уровень доходов в Архангельской области
Отток населения из Архангельской области продолжает оставаться актуальной проблемой, и для улучшения условий жизни в регионе необходимо повышать доходы его жителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Александром Цыбульским.
«Отток населения продолжается, к сожалению. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северная область, это древние русские земли, нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент также отметил, что уровень занятости в регионе удвоился, что является положительным знаком и создает основу для постепенного увеличения доходов.
Ранее в Правительстве сообщили, что реальные доходы россиян за год выросли на 8,4%, а реальная заработная плата — на 8,7%. Инфляция не смогла уменьшить доходы населения.
Пресс-служба Кремля