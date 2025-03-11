Женщина потушила сигарету о щёку трёхлетней девочки в Зеленограде

В Зеленограде женщина потушила сигарету о щёку трёхлетней девочки. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, таким жестоким поступком отметилась 47-летняя гражданка, состоящая на учёте в психоневрологическом диспансере (ПНД).

«8 марта в полицию поступило сообщение, что в одном из дворов в 16-м микрорайоне Зеленограда неизвестная женщина нанесла телесные повреждения малолетнему ребёнку, потушив о его щёку сигарету», — сообщила Волк в своём телеграм-канале.

Она добавила, что на место прибыли полицейские и задержали женщину. Выяснилось, что она состоит на учёте в ПНД. Её доставили в медучреждение, после чего к ней применят меры в соответствии с законом.