Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 13:36

Более 37 тысяч россиянок отказались от аборта в 2024 году

Голикова сообщила, что в 2024 году от аборта отказались более 37 тысяч россиянок

В России свыше 37 тысяч женщин сохранили беременность и отказались делать аборт в прошлом году, что стало результатом индивидуальной работы с ними врачей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«За 11 месяцев (2024 года — прим. Life.ru) удалось сохранить 37 тысяч жизней (нерождённых детей — прим. Life.ru)», — подчеркнула чиновница, комментируя итоги программы профилактики абортов.

По словам Голиковой, российские власти положительно оценивают работу по укреплению института семьи в стране, в том числе в вопросах рождения детей. Она добавила, что для кардинальных изменений понадобится ещё как минимум лет пять плодотворной деятельности.

В РПЦ предложили лишить частные клиники права проводить аборты
В РПЦ предложили лишить частные клиники права проводить аборты

Ранее директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко сообщила, что количество абортов в России за последние десять лет снизилось более чем в 3,5 раза. В этом направлении существует определённый резерв для повышения рождаемости, добавила она.

Обложка ©

freepik / cookie_studio

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Татьяна Голикова
  • Минздрав РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar