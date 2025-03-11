Более 37 тысяч россиянок отказались от аборта в 2024 году

В России свыше 37 тысяч женщин сохранили беременность и отказались делать аборт в прошлом году, что стало результатом индивидуальной работы с ними врачей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«За 11 месяцев (2024 года — прим. Life.ru) удалось сохранить 37 тысяч жизней (нерождённых детей — прим. Life.ru)», — подчеркнула чиновница, комментируя итоги программы профилактики абортов.

По словам Голиковой, российские власти положительно оценивают работу по укреплению института семьи в стране, в том числе в вопросах рождения детей. Она добавила, что для кардинальных изменений понадобится ещё как минимум лет пять плодотворной деятельности.