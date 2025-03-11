Забыла на скамейке и тю-тю: В Москве украли сумочку чиновницы ЕС с 435 тыс. рублей

В центре столицы неизвестный похитил сумочку первого секретаря представительства ЕС в России, которую она забыла на скамейке. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Всё случилось ещё 9 марта в районе Пречистенки, приводит сообщение полиции РИА «Новости». Чиновница села на скамейку, а когда уходила, забыла забрать с собой сумочку бренда Furla. Внутри лежали порядка 435 тысяч рублей наличными, а также наушники и личные вещи. Всё это присвоил себе неизвестный, которого сейчас ищут правоохранители. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.