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11 марта, 14:04

Забыла на скамейке и тю-тю: В Москве украли сумочку чиновницы ЕС с 435 тыс. рублей

В Москве украли сумочку первого секретаря представительства ЕС в России

В центре столицы неизвестный похитил сумочку первого секретаря представительства ЕС в России, которую она забыла на скамейке. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Всё случилось ещё 9 марта в районе Пречистенки, приводит сообщение полиции РИА «Новости». Чиновница села на скамейку, а когда уходила, забыла забрать с собой сумочку бренда Furla. Внутри лежали порядка 435 тысяч рублей наличными, а также наушники и личные вещи. Всё это присвоил себе неизвестный, которого сейчас ищут правоохранители. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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