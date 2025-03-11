Балтийский завод заявил об угрозе банкротства на фоне рекордной выручки
Руководство Балтийского завода высоко оценило риски банкротства предприятия
Высокие риски банкротства зафиксировали руководители АО «Балтийский завод», который является частью Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Предприятие заметило достаточно больше убытки, сообщает РБК.
При этом в 2024 году, по данным финансовой отчётности, завод зафиксировал рекордную выручку в размере 31,4 миллиарда рублей, что на 50% больше по сравнению с 2023 годом. Однако на 1 января 2025 года непокрытый накопленный убыток составил 32,2 миллиарда рублей.
В годовом отчёте, подписанном генеральным директором Александром Коноваловым, указано, что у предприятия существует высокая вероятность банкротства. Руководство завода связывает своё финансовое положение с системными проблемами в российском судостроении.
Ранее Life.ru рассказал, что в 2025 году с массовыми банкротствами могут столкнуться российские застройщики. Некоторые девелоперы уже сейчас находятся в более уязвимой ситуации из-за неэффективной финансовой стратегии, чем вся отрасль в целом.
ТАСС / Андрей Чепакин