Балтийский завод заявил об угрозе банкротства на фоне рекордной выручки

Высокие риски банкротства зафиксировали руководители АО «Балтийский завод», который является частью Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Предприятие заметило достаточно больше убытки, сообщает РБК.

При этом в 2024 году, по данным финансовой отчётности, завод зафиксировал рекордную выручку в размере 31,4 миллиарда рублей, что на 50% больше по сравнению с 2023 годом. Однако на 1 января 2025 года непокрытый накопленный убыток составил 32,2 миллиарда рублей.

В годовом отчёте, подписанном генеральным директором Александром Коноваловым, указано, что у предприятия существует высокая вероятность банкротства. Руководство завода связывает своё финансовое положение с системными проблемами в российском судостроении.