Ермак заявил, что переговоры делегаций Украины и США продолжаются
Американская и украинская делегации на переговорах в Джидде. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb
Переговоры украинской и американской делегаций в Джидде продолжаются. Об этом на странице в личной соцсети заявил глава ОП Украины Андрей Ермак.
«Работа продолжается», — сказано в его посте. Других подробностей не приводится.
Ранее ход переговорного процесса прокомментировал помощник главы Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц. Он заявил об активном продвижении в дискуссии с представителями киевского режима, но в детали вдаваться не стал.