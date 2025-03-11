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Регион
11 марта, 14:34

Ермак заявил, что переговоры делегаций Украины и США продолжаются

Американская и украинская делегации на переговорах в Джидде. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Американская и украинская делегации на переговорах в Джидде. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Переговоры украинской и американской делегаций в Джидде продолжаются. Об этом на странице в личной соцсети заявил глава ОП Украины Андрей Ермак.

«Работа продолжается», — сказано в его посте. Других подробностей не приводится.

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Ранее ход переговорного процесса прокомментировал помощник главы Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц. Он заявил об активном продвижении в дискуссии с представителями киевского режима, но в детали вдаваться не стал.

Юрий Лысенко
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