Полковник ВСУ Розлач* заочно осуждён за отравление ядами сельчан под Курском

В России суд вынес приговор о заочном наказании для полковника ВСУ Павло Розлача*, который отдал приказ обстрелять в августе 2024 года курское село кассетными снарядами с ядовитыми веществами. Об этом сообщили в СК РФ.

«Доказательства, собранные Следственым комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении командира 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ полковника Павло Розлача*. Он признан виновным в совершении на территории Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещённого международным договором (п. «а» ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 356 УК РФ)», — говорится в тексте.

В суде обвинение доказало, что Розлач* и его подчинённые преследовали цель массово отравить мирное население, обстреляв село Большое Солдатское при помощи запрещённых снарядов. Преступные действия бойца ВСУ привели к ранениям у 19 человек. Сейчас Розлач* находится в международном розыске, в России его ждут 25 лет тюрьмы согласно вынесенному приговору.

Напомним, в январе этого года российский суд заочно арестовал полковника ВСУ Павло Розлача*, который отдал приказ обстрелять село Большое Солдатское в Курской области с помощью запрещённых кассетных снарядов, начинённых отравляющими веществами. Удар был нанесён 11 августа 2024 года. Пострадали 19 мирных граждан. Сейчас обвиняемый находится в международном розыске.