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11 марта, 14:53

Голикова возмутилась вопросами к женщинам о планах на детей при трудоустройстве

Кадровые службы предприятий зачастую задают женщинам вопрос, планируют ли они в ближайшее время заводить детей. В случае положительного ответа соискательнице могут отказать в трудоустройстве. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала подобную ситуацию недопустимой.

Она отметила, что данный вопрос сегодня, к сожалению, является первым требованием или претензией к соискательнице.

«К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос, когда женщина приходит на работу, это недопустимая ситуация», — указала заместитель председателя правительства на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Голикова добавила, что такие требования мешают кабмину воздействовать на «просемейные установки».

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Ранее сообщалось, что более 37 тысяч россиянок отказались от аборта в 2024 году. По словам Голиковой, российские власти положительно оценивают работу по укреплению института семьи в стране, в том числе в вопросах рождения детей. Она добавила, что для кардинальных изменений понадобится ещё как минимум лет пять плодотворной деятельности.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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