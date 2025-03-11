Голикова возмутилась вопросами к женщинам о планах на детей при трудоустройстве

Кадровые службы предприятий зачастую задают женщинам вопрос, планируют ли они в ближайшее время заводить детей. В случае положительного ответа соискательнице могут отказать в трудоустройстве. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала подобную ситуацию недопустимой.

Она отметила, что данный вопрос сегодня, к сожалению, является первым требованием или претензией к соискательнице.

«К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос, когда женщина приходит на работу, это недопустимая ситуация», — указала заместитель председателя правительства на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Голикова добавила, что такие требования мешают кабмину воздействовать на «просемейные установки».