Звезду k-pop нашли мёртвым в собственном доме

В Южной Корее нашли мёртвым k-pop певца Wheesung (настоящее имя — Чхве Ви Сон). Ему было 43 года. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Тело артиста нашла его мать в его доме в Сеуле. Она вызвала скорую, но было уже слишком поздно. По данным СМИ, полиция расследует возможную передозировку наркотиками. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Агентство по поиску талантов Tajoy Entertainment подтвердило гибель певца. Известно, что 15 марта у него должен был состояться концерт в Тэгу вместе с исполнителем KCM.

Помимо певческой карьеры, Wheesung был актёром, танцором, продюсером, также он писал песни, играл в мюзиклах. В старших классах Чхве Ви Сон играл в рок-группе, но позже стал работать в жанре k-pop. Профессиональную карьеру начал во второй половине 1990-х годах, а его дебютный сольный альбом вышел в 2002-м. На счету музыканта свыше 30 наград и номинаций.