В Армении девять туристов накрыло лавиной в горах, один из них пропал без вести

В Армении снежная лавина сошла с вершины горы Арагац, в результате чего один человек пропал без вести, ещё восемь смогли выбраться самостоятельно, об их состоянии информации нет. Об этом сообщили в центре кризисного управления спасательной службы МВД республики.

«11 марта в 15:26 (14:26 по Москве) в центр управления кризисными ситуациями Арагацотнской региональной спасательной службы поступил сигнал о сходе лавины на северной вершине горы Арагац. Экспедиционная группа из девяти человек оказалась под лавиной. Восемь человек выбрались наружу, один пропал без вести», — говорится в тексте.

Сейчас на месте схода лавины продолжают работать спасатели. Как рассказали местные власти, это первый случай в наступившем году, когда туристы оказались в снежной ловушке в горах.