Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 16:07

В Армении девять туристов накрыло лавиной в горах, один из них пропал без вести

В Армении снежная лавина сошла с вершины горы Арагац, в результате чего один человек пропал без вести, ещё восемь смогли выбраться самостоятельно, об их состоянии информации нет. Об этом сообщили в центре кризисного управления спасательной службы МВД республики.

«11 марта в 15:26 (14:26 по Москве) в центр управления кризисными ситуациями Арагацотнской региональной спасательной службы поступил сигнал о сходе лавины на северной вершине горы Арагац. Экспедиционная группа из девяти человек оказалась под лавиной. Восемь человек выбрались наружу, один пропал без вести», — говорится в тексте.

Сейчас на месте схода лавины продолжают работать спасатели. Как рассказали местные власти, это первый случай в наступившем году, когда туристы оказались в снежной ловушке в горах.

Российский турист погиб при сходе лавины в Индии
Российский турист погиб при сходе лавины в Индии

Ранее сообщалось, что спасателям удалось найти тело погибшего при сходе лавины в Сочи лыжника. Его обнаружили под 2,5 м толщей снега, а после эвакуировали на вертолёте. Искать звёздного инструктора начали ещё 24 февраля, но поиски были осложнены из-за крутого рельефа и высокой лавинной опасности. Инструктор известен тем, что обучал катанию на горных лыжах звёзд эстрады.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Армения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar