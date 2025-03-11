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11 марта, 17:27

«Душил, закрывал рот»: Участница шоу «Беременна в 16» подверглась насилию

Участницу шоу «Беременна в 16» из Владивостока Устименко избил бывший муж

Полина Устименко. Обложка © VK / Polina Ustimenko

Полина Устименко. Обложка © VK / Polina Ustimenko

Экс-участница шоу «Беременна в 16» Полина Устименко в своих соцсетях рассказала, что её жестоко избил экс-супруг Владимир Устименко. Молодая мама заявила, что бывший муж чуть не задушил её. После проявления жестокости девушка подала на отца своего ребёнка заявление в полицию и сняла побои.

Жительница Владивостока рассказала подписчикам, что после встречи с бывшим у неё на руках остались жуткие синяки и ссадины.

«Он удерживал меня несколько часов, не отдавал телефон, бил, душил, закрывал рот. Мне так страшно ещё не было никогда», — написала участница телепроекта.

Устименко добавила, что сотрудники полиции не сразу восприняли её рассказ всерьёз, но она всё же оставила заявление на экс-супруга. Также девушка поделилась с подписчиками, что сначала Владимира задержали, но спустя некоторое время отпустили. Но жительница Владивостока не оставит это просто так, потому что ей страшно за свою жизнь и здоровье четырёхлетнего сына.

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Ранее стало известно, что школьник-мигрант жестоко избил своего сверстника в Калуге. У пострадавшего было зафиксировано сотрясение мозга. После инцидента мальчика выдворили из страны.

Ольга Сливченко
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