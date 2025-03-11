Российские операторы дронов продолжают уничтожать западную технику в курском приграничье. По данным SHOT, на счету наших ребят очередные трофеи — сгоревшие американские БМП Bradley, артиллерийская установка САУ М109 и немецкий Leopard 2R.

ВС РФ жгут технику ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ с линии фронта. На одной из дорог в курском приграничье был также сожжён брошенный американский БТР М113 и украинский «Козак». Дроны нашим бойцам продолжает привозить Народный фронт.