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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 16:00

БМП Bradley, САУ М109 и немецкий Leopard пополнили коллекцию трофеев из зоны СВО

ВС РФ сожгли дронами американскую БМП Bradley и немецкий Leopard под Курском

Российские операторы дронов продолжают уничтожать западную технику в курском приграничье. По данным SHOT, на счету наших ребят очередные трофеи — сгоревшие американские БМП Bradley, артиллерийская установка САУ М109 и немецкий Leopard 2R.

ВС РФ жгут технику ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ с линии фронта. На одной из дорог в курском приграничье был также сожжён брошенный американский БТР М113 и украинский «Козак». Дроны нашим бойцам продолжает привозить Народный фронт.

ВС РФ поразили броневик YPR-765 дальнобойным дроном на дистанции 30 километров
ВС РФ поразили броневик YPR-765 дальнобойным дроном на дистанции 30 километров

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группа «Север» с использованием FPV-дрона ликвидировала в Харьковской области усилитель сигнала AvengeAngel, предназначенный для беспилотников украинских Вооружённых сил.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Белкин

Татьяна Миссуми
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