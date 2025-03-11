БМП Bradley, САУ М109 и немецкий Leopard пополнили коллекцию трофеев из зоны СВО
ВС РФ сожгли дронами американскую БМП Bradley и немецкий Leopard под Курском
Российские операторы дронов продолжают уничтожать западную технику в курском приграничье. По данным SHOT, на счету наших ребят очередные трофеи — сгоревшие американские БМП Bradley, артиллерийская установка САУ М109 и немецкий Leopard 2R.
ВС РФ жгут технику ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ с линии фронта. На одной из дорог в курском приграничье был также сожжён брошенный американский БТР М113 и украинский «Козак». Дроны нашим бойцам продолжает привозить Народный фронт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группа «Север» с использованием FPV-дрона ликвидировала в Харьковской области усилитель сигнала AvengeAngel, предназначенный для беспилотников украинских Вооружённых сил.
ТАСС / Алексей Белкин