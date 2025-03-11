На Крымском мосту восстановили движение машин

По крымскому мосту восстановили движение автомобилей после временного закрытия. Об этом сообщили в пресс-службе.

Ранее командующий ВМС Украины заявил, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Керченский мост. Говоря об этом, он упомянул поговорку «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ПЦУ получит мощи главкома после его слов.