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Регион
11 марта, 16:42

На Крымском мосту восстановили движение машин

По крымскому мосту восстановили движение автомобилей после временного закрытия. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

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Ранее командующий ВМС Украины заявил, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Керченский мост. Говоря об этом, он упомянул поговорку «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ПЦУ получит мощи главкома после его слов.

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Shutterstock / FOTODOM /eleonimages

Александра Мышляева
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