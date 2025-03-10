В Госдуме раскрыли реальную цель угроз Украины уничтожить Крымский мост
Депутат Белик: Угрозы уничтожить Крымский мост создают иллюзию возможностей ВСУ
Угрозы уничтожить Крымский мост создают иллюзию возможностей ВСУ, которые теряют позиции на фронте, уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, громкие заявления главы ВМС Украины в реальности нужны для пропагандистских целей.
«Для Киева заявлять об атаках на мост — значит в который раз сотрясать информационное пространство пропагандой и нагнетанием ситуации», — подчеркнул парламентарий.
Он добавил в беседе с «Газетой.ru», что из Украины звучат призывы ударить по мирным объектам каждый раз, когда ВСУ проваливаются на фронте. Более того, Крымский мост как символ воссоединения полуострова с Россией уже долгое время не даёт покоя киевскому режиму. Однако подобные угрозы можно расценивать как эскалацию ситуации в преддверии переговоров.
«Сказанное представителями киевского режима лишь подтверждает стремление Зеленского и его клики к эскалации, а не к урегулированию», — заявил депутат ГД РФ.
Напомним, ранее глава ВМС Украины отметил, что в Киеве обсуждают очередную атаку на Крымский мост. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ПЦУ получит мощи высокопоставленного украинского военного после его слов. Кроме того, в Госдуме предупредили, что попытки ВСУ атаковать Крымский мост будут расценены как вызов.
ТАСС / Сергей Мальгавко