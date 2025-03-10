В Госдуме раскрыли реальную цель угроз Украины уничтожить Крымский мост

«Для Киева заявлять об атаках на мост — значит в который раз сотрясать информационное пространство пропагандой и нагнетанием ситуации», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил в беседе с «Газетой.ru», что из Украины звучат призывы ударить по мирным объектам каждый раз, когда ВСУ проваливаются на фронте. Более того, Крымский мост как символ воссоединения полуострова с Россией уже долгое время не даёт покоя киевскому режиму. Однако подобные угрозы можно расценивать как эскалацию ситуации в преддверии переговоров.