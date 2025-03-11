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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 16:46

Путин знал все подробности операции «Труба» по прорыву в Суджу ещё до её начала

Песков: Путин в курсе всех деталей по прорыву бойцов ВС РФ в тыл ВСУ в Судже

Российский президент Владимир Путин был в курсе всех подробностей операции «Труба», проводимой в Курской области для проникновения российских бойцов в тыл подразделений украинской армии в Судже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что информация была доведена до главы государства ещё до начала действий российских бойцов.

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ещё до начала этой операции», — объяснил он.

Появилось видео из трубы, по которой сотни наших солдат вышли в тыл ВСУ в Судже
Появилось видео из трубы, по которой сотни наших солдат вышли в тыл ВСУ в Судже

Напомним, что 8 марта российские военные организовали и успешно провели операцию по удару в тыл противника в Курской области. 800 солдат преодолели непростой путь по газовой трубе, из которой предварительно был откачан газ, чтобы нанести сокрушительный удар по позициям ВСУ в Судже.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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