Путин знал все подробности операции «Труба» по прорыву в Суджу ещё до её начала

Российский президент Владимир Путин был в курсе всех подробностей операции «Труба», проводимой в Курской области для проникновения российских бойцов в тыл подразделений украинской армии в Судже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что информация была доведена до главы государства ещё до начала действий российских бойцов.

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ещё до начала этой операции», — объяснил он.