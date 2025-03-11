Главу клуба элитных машин и блогершу La Kos лишили прав за езду без номеров

Блогершу Айгуль Саримову, известную как La Kos, лишили прав на год за езду без госномера. Певица из Набережных Челнов, увлечённая элитными автомобилями и руководит клубом Top Cars NCH.

Мировой суд признал её виновной в повторном управлении авто без регистрационных знаков. Защитник подал жалобу, утверждая, что Саримова планировала зарегистрировать машину, сообщает издание Chelny-biz.ru. По словам юриста, у неё забрали старые номера, а новые не выдали, так что она вынужденно поехала без них.

Инспектор ДПС подтвердил, что при проверке выяснили предыдущее нарушение, за которое Саримова заплатила штраф. Он отметил, что не обязан выяснять, почему не выдали новые номера. Блогерша отказалась подписывать протокол.

Суд оставил решение мирового судьи в силе, а жалобу защитника отклонил. В 2021 году Саримова также получала штраф за создание помех в движении. Тогда её запечатлели на видео, где она идёт по средней полосе и тянет BMW с галстука. Пользователи негативно отреагировали на этот эпизод.