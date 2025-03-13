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13 марта, 08:30

Экс-проститутка наняла киллера, чтобы убить соседку по коммуналке в Петербурге, но просчиталась

SHOT: В Петербурге попрошайка сдал полиции женщину, заказавшую убийство соседки

Неудачное исполнение заказного убийства произошло в Санкт-Петербурге: попрошайка сообщил полиции о женщине, которая предложила ему убить её соседку по коммунальной квартире за 70 тысяч рублей.

Петербурженка «заказала» у попрошайки свою соседку за 70 тысяч. Фото © SHOT

Петербурженка «заказала» у попрошайки свою соседку за 70 тысяч. Фото © SHOT

Согласно информации от SHOT, 59-летняя жительница квартиры на улице Седова по имени Галина, ранее привлекавшаяся по статье о проституции, задумала зловещее «праздничное» решение к 8 Марта — избавиться от назойливой 67-летней соседки. Эти женщины часто конфликтовали и даже дрались; Галина дважды обращалась в полицию, где фиксировали её побои, но конфликты продолжались.

8 марта она решила обратиться не к высшим силам, а к попрошайке, которого встретила у Александро-Невской лавры. Она предложила ему убить соседку, указала адрес и пообещала заплатить, как только он расправится с ненавистной женщиной.

Вот только мужчина решил не идти на преступление и сообщил о криминальном предложении в полицию. Галину задержали. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Убийцу четырёх русских националистов из раменской ОПГ поймали спустя 11 лет рядом с местом бойни

Ранее в Иркутской области были арестованы наёмные убийцы, которые специализировались на расчленении своих жертв. Их задержали, когда они выполняли заказ от серийного убийцы, который решил не заниматься этим грязным делом самостоятельно.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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