Экс-проститутка наняла киллера, чтобы убить соседку по коммуналке в Петербурге, но просчиталась

Неудачное исполнение заказного убийства произошло в Санкт-Петербурге: попрошайка сообщил полиции о женщине, которая предложила ему убить её соседку по коммунальной квартире за 70 тысяч рублей.

Петербурженка «заказала» у попрошайки свою соседку за 70 тысяч. Фото © SHOT

Согласно информации от SHOT, 59-летняя жительница квартиры на улице Седова по имени Галина, ранее привлекавшаяся по статье о проституции, задумала зловещее «праздничное» решение к 8 Марта — избавиться от назойливой 67-летней соседки. Эти женщины часто конфликтовали и даже дрались; Галина дважды обращалась в полицию, где фиксировали её побои, но конфликты продолжались.

8 марта она решила обратиться не к высшим силам, а к попрошайке, которого встретила у Александро-Невской лавры. Она предложила ему убить соседку, указала адрес и пообещала заплатить, как только он расправится с ненавистной женщиной.

Вот только мужчина решил не идти на преступление и сообщил о криминальном предложении в полицию. Галину задержали. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.