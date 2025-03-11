Батальон «Ростов» поднял российский флаг над Пятихатками в Запорожской области
Бойцы батальона «Ростов» 247-го гвардейского десантно-штурмового полка подняли российский триколор над населённым пунктом Пятихатки в Запорожской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Военнослужащие батальона «Ростов» 247-го гвардейского ДШП подняли флаг России на Пятихатками в Запорожье. Видео © Telegram / Владимир Рогов
«Пятихатки — наши! Переброшенный сюда из-под Работино батальон «Ростов» 247 гвардейского десантно-штурмового полка водрузил флаг России над н.п. Пятихатки на Степногорском направлении Запорожского фронта. Силами 247 ДШП-батальон «Ростов» Пятихатки полностью зачищены!» — говорится в публикации.
Сегодня в Минобороны сообщили о внушительном успехе Армии России в Курской области. Наши парни освободили 12 населённых пунктов в регионе: Агроном, Богдановку, Бондаревку, Дмитрюкову, Зазулевку, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновку, Михайловку, Правду, Южный. В общей сложности под контроль ВС РФ перешло свыше 100 квадратных километров территории региона.
Telegram / Владимир Рогов