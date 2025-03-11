Батальон «Ростов» поднял российский флаг над Пятихатками в Запорожской области

Бойцы батальона «Ростов» 247-го гвардейского десантно-штурмового полка подняли российский триколор над населённым пунктом Пятихатки в Запорожской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Военнослужащие батальона «Ростов» 247-го гвардейского ДШП подняли флаг России на Пятихатками в Запорожье. Видео © Telegram / Владимир Рогов

«Пятихатки — наши! Переброшенный сюда из-под Работино батальон «Ростов» 247 гвардейского десантно-штурмового полка водрузил флаг России над н.п. Пятихатки на Степногорском направлении Запорожского фронта. Силами 247 ДШП-батальон «Ростов» Пятихатки полностью зачищены!» — говорится в публикации.