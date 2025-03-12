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11 марта, 23:38

Мошенники начали распространять вирусы через YouTube

IT-эксперт Купреев: На YouTube появились ролики, распространяющие вирус DCRat

Киберпреступники начали активно использовать YouTube для распространения вредоносного программного обеспечения. Они загружают видео и добавляют в описание ссылки на заражённые файлы или фишинговые сайты. Среди прочего речь идёт о вредоносном ПО DCRat, которое перехватывает управление компьютером.

Клик по таким ссылкам может привести к утечке личной информации и другим серьёзным проблемам, сказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Олег Купреев.

«DCRat предоставляет возможность удалённо управлять заражённым компьютером. Этот вредонос может скачивать на устройство дополнительные модули, которые расширяют его функционал. К таким модулям относятся, например, кейлоггеры — программы для записи и передачи данных о нажатии клавиш, стилеры — инструменты для поиска и кражи конкретной информации на компьютере, а также троянцы, которые дают доступ к веб-камере», — приводит комментарий Купреева «Газета.ru».

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Для привлечения внимания злоумышленники создают видео на популярные темы. Они делают гайды, обзоры игр или предлагают бесплатные программы. Вредоносные ссылки появляются в описании или комментариях под видео. Злоумышленники применяют методы социальной инженерии, чтобы убедить пользователей в безопасности перехода по таким ссылкам.

Эксперты настоятельно рекомендуют избегать подозрительных ссылок. Нужно проверять загружаемые файлы с помощью антивирусов и использовать надёжное защитное программное обеспечение. Также важно включить безопасный режим просмотра на YouTube и проявлять осторожность при взаимодействии с незнакомым контентом.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что видеохостинг YouTube якобы начал работать в России без VPN. Информацию опровергли после проверки в подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общественного пользования.

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Shutterstock / FOTODOM / Mamun_Sheikh

Лия Мурадьян
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